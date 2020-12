Pepe Cunill i Xavi Gispert cauen de la llista de Fred Soyez

Hockey

14.12.2020 | 15:41

La selecció espanyola masculina de hockey ha començat dilluns a València la darrera concentració de l'any, que s'allargarà fins al diumenge. Els terrassencs Pepe Cunill (Atlètic) i Xavi Gispert (Club Egara) han estat baixa de darrera hora. Cunill es va lesionar a la semifinal de la Copa del Rei, mentre que Gispert no va poder viatjar per ser contacte d'un positiu per Covid. Han estat substituits pels jugadors del Club de Campo Jose Basterra i Álvaro Portugal. El seleccionador Fred Soyez ha cricat a 29 jugadors, 14 d'ells terrassencs. De l'Egara: Quico Cortès, Pau Quemada, Marc Recasens, Josep Romeu i Gerard Clapés. L'Atlètic aporta Albert Beltrán, Marc Boltó, Joan Tarrés i Marc Sallés. Els cinc terrassencs restants són de l'RC Polo: David Alegre, Xavi Lleonart, Roc Oliva, Marc Miralles i Vicenç Ruiz. La selecció prepara la seva participació a la Pro League.