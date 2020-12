El CN Terrassa, a la comissió delegada de la Federació Espanyola

Natació

14.12.2020 | 12:18

El Club Natació Terrassa és un dels components de la Comissió Delegada de la Federació Espanyola de Natació (RFEN) per un període de tres anys, 2021-2024, segons ha determinat l'assemblea del màxim organisme de la natació espanyola celebrada dissabte de forma telemàtica. En aquest acte, es va proclamar president de forma provisional Fernando Carpena, que ha estat l'únic candidat que s'ha presentat als comicis, amb 102 vots a favor i 5 abstencions. A falta de la proclamació oficial, que tindrà lloc aquesta setmana si no hi ha reclamacions ni recursos, Carpena compliria el seu quart mandat a la federació.

Al marge de la presència a la Comissió Delegada, el club comptarà amb dos membres a l'Assemblea, el president Jordi Martín i la nedadora Maria Buch.