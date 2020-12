El San Cristóbal es guanya el dret a somniar

Futbol. Tercera Divisió

13.12.2020 | 14:47

El San Cristóbal ha guanyat per 1 a 0 aquest diumenge al Santfeliuenc i manté les seves aspiracions de lluitar per una de les sis primeres posicions del grup, el que li garantiria la permanència a Tercera Divisió sense dependre del desenllaç de la segona fase de la Lliga. Els parroquials han fet un bon partit davant un rival que lluita pel mateix objectiu. Malgrat jugar mitja hora amb un futbolista menys, l'equip d'Oliver Ballabriga ha tret rendiment del seu gran esforç físic en una jornada clau per al seu futur immediat.

La primera part ha estat d'una gran intensitat en el joc, amb algunes picabaralles entre jugadors dels dos equips i poques ocasions de gol en un partit de molta exigència física. La millor oportunitat ha estat del San Cristóbal en el minut 9, a càrrec d'Obispo, però la intervenció del porter Àlex ha impedit el gol dels egarencs. Quan mancaven cinc minuts del descans, Óscar Sierra ha rematat de forma formidable en planxa una centrada de Mario Cantí en un llançament de córner i ha marcat el gol que al final seria decisiu.

Amb el marcador favorable, el San Cristóbal ha sortit decidit a sentenciar en el segon temps. Escamilla, en dues oportunitats, i Adrien, en una falta, han estat a prop de fer el segon gol local, que ha arribat en el minut 67, però ha estat anul·lat per l'àrbitre per un fora de joc discutible d'Obispo. El col·legiat ha expulsat Tino Mendoza en el minut 63 per doble amonestació, però aquest fet no ha espantat els locals, que han pogut ampliar les diferències en el minut 74, novament mitjançant Obispo.

El Santfeliuenc ha buscat el gol de l'empat en els darrers minuts. Sani ha estavellat una rematada de cap al travesser i Zapico ha intervingut de forma decisiva en una rematada de Peña a dos minuts del final del partit.