Pau Quemada: "Si cal, la ratllada es defensa amb sang"

Hockey. Copa del Rei

13.12.2020 | 16:23

Pau Quemada ha estat l'home clau d'aquesta Copa del Rei. No només per haver estat el màxim golejador amb els mateixos 4 gols que el davanter del Club de Campo Jose Basterra, sinó també per la intensitat i la qualitat del seu joc i per tot allò que aporta a l'equip". Després de la final, era un dels més feliços: "Sabíem que cada jugador hauria de guanyar el seu duel al camp. Aquest equip tira sempre de grapa. Hem patit molt, però ho hem aconseguit junts. Sóm tots de la pedrera i sentim el club. Si cal, la ratllada es defensa amb sang" assenyala emocionat un Quemada que ha estat també l'MVP de la gran final.

Ramon Sala, entrenador del Club Egara, estava també exultant. "Aquest triomf suposa una alegria immensa. Estic cansat, però superfeliç. Estic molt orgullós d'aquest equip. En tot moment hem cregut que guanyaríem. Teníem l'espina clavada del 4 a 0 encaixat a la lliga a Madrid i això ens ha ajudat molt. Des de l' estiu hem passat moments molts durs, sense poder entrenar pel confinament. I després sense poder competir. Això ens fa donar més valor a aquest títol. Realment sóm uns privilegiats", comenta.

El porter Quico Cortès, que ha tornat a ser fonamental, ha estat escollit millor porter de la competició. El jugador del Club de Campo Quique González de Castejón ha rebut el guardó de millor jugador de la Copa. Totscels jugadors de l'Egara van assistir a la cerimònia de lliurament de guardons amb la samarrrta blanca de suport al sru company Albert Pérez, que ha superat una greu malaltia. "Ja hi sóm tots" era el hashtag.