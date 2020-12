L' Atlètic venç per 4 a 2 el Barça i acaba la Copa tercer

Hockey. Copa del Rei

13.12.2020 | 11:40

En un d'aquells partits a qui ningú agrada haver de jugar, l'Atlètic Terrassa s'ha imposat aquest matí al FC Barcelona per 4 gols a 2 al camp de Tarongers de València i s'ha penjat la medalla de bronze d'aquesta edició de la Copa del Rei de València. Els homes de Xero Gasol han encarrilat el partit anotant dos gols en els deu primers minuts, obra de Marc Escudé i Marc Boltó. Al minut 25, el capità blaugrana Miki Delás ha retallat distàncies. Ja al tercer quart, Pol Compta ha empatat el partit al 39, però al 41 Joan Tarrés ha retornat l'avantatge a l'Atlètic. Quan faltaven només tres minuts per al final, de nou Boltó ha establert el 4 a 2 definitiu que ha donat als de Can Salas el premi de consolació.