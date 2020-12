El Club Egara es proclama campió amb tota justícia

Hockey. Copa del Rei

13.12.2020 | 15:47

Feia tres temporades que el Club Egara no aconseguia aixecar una Copa del Rei. I ha hagut de tornar a València, on l'any 2018 va batre per 2 a 1 al Polo per aixecar, quan passaven vint minuts de les tres d'aquesta tarda, la dinovena Copa del Rei de la seva història. En un duel intens que ha sabut controlar en tot moment, els homes de Ramon Sala s'han imposat per 3 gols a 2 a un incomodísdim Club de Campo, que dissabte va frustrar als "shoot-outs" una final terrassenca. Ha estat el triomf de la perseverança, de la fidelitat a una maner innegociable de jugar que ha fet gran aquest equip.

Tot i els pocs aficionats que hi havia a les graderies de Beteró i a les mesures anti-Covid, en aquesta estranya cent-quatrena edició de la Copa, l'Egara ha fet un torneig impecable i ha aixecat el trofeu amb absoluta justícia. El partit, però, no ha començat gens bé per als del Pla del Bon Aire. Només s'havien jugat noranta segons quan Jose Basterra ha obert el marcador allotjant la bola a l'escaire esquerra de la porteria defensada per Quico Cortès. Però el gol no ha fet canviar gens la manera de jugar d'un Club Egara que no s'ha cansat mai de moure la bola, fer el camp gran i generar perill. Els de Pablo Usoz han optat ben aviat per defensar-se i sortir a la contra. Entre els darrers segons del primer període i els primers del segon, l'Egara li ha donat la volta a l'electrònic del camp de Beteró. Pau Quemada ha batut per baix a Mario Garín i Pere Divorra ha desviat una gran centrada de Lluís Mercadé.

Els madrilenys, però, han contestat dos minuts després en una acció idèntica. Álvaro Tello ha empatat als vint minuts. Semblava que continuarien les hostilitats, però la final ha tingut només un gol més, el que ha atorgat el títol als de Ramon Sala. Tot i no contenir gols, el tercer període ha estat de domini absolut d'un Egara que ensorrava cada vegada més el Club de Campo, que només podia sortir a la contra. Ja al darrer quart, la insistència de l'Egara ha tingut com a premi el 3 a 2, fruit d'una bola de Nani Usé que s'ha desviat i ha enganyat Mario Garín. Més per necessitat que per convicció, els madrilenys han avançat línies buscant un empat que no ha arribat. Tot i les targetes a Josep Romeu i Xavi Aguilar i a que els madrilenys han tret el porter, els de Ramon Sala han sabut defensar-se tenint la bola. Al final, han aixecat junts un títol que deixa clar que l'Egara, un equip íntegrament conformat per jugadors de la pedrera, és ara per ara, el millor equip d'Espanya. Ara tocar celebració. Malgrat la Covid.