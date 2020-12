El CD Terrassa es penja el bronze als "shoot-outs"

Hockey. Copa de la Reina

13.12.2020 | 10:35

El duel per la medalla de bronze de la Copa de la Reina que acaba avui a València ha deparat un derbi terrassenc entre el CD Terrassa i el Club Egara, els dos equips que van caure eliminats a les semifinals de dissabte. El matx, molt tàctic i amb escasses ocasions clares de gol, ha acabat amb empat a zero tot i que les de Les Pedritxes han disposat als segons finals d'una doble ocasió de penal-córner. A la tanda de "shoot-outs", les porteres han estat les protagonistes. El CD Terrassa s'ha imposat per 2 a 0 en transformar Clara Ycart i Estel Forte el primer i el darrer llançaments. Yael Pustilnik ha aturat els quatre tirs d'un Club Egara que s'ha quedat sense medalla.