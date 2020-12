Xero Gasol: "Hem fet un gran partit en defensa"

11.12.2020 | 21:07

Xero Gasol, entrenador de l'Atlètic, compartia després de la classificació d'ahir l'entusiasme dels seus jugadors: "Hem fet un molt bon partit i ens mereixem jugar les semifinals. Als dos primers quarts hem estat molt bé. També en els dos darrers, on hem treballat molt bé en defensa i hem disposat d'oportunitats per a sentenciar el partit". L'entrenador de l'Atlètic entén que tàcticament els ha sortit tot rodó: "Ens ha sortit el partit que teníem previst i hem sabut aprofitar les ocasions que hem tingut. És cert que hem patit amb el 2 a 1, quan el Polo ha tingut més possessió, però el nostre porter no ha hagut de fer...