El Terrassa FC goleja i es cita amb el València

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

12.12.2020 | 21:10

El Terrassa FC ha golejat aquest dissabte la Pobla de Mafumet a l'Estadi Olímpic per 4 a 0 i s'ha retrobat amb la victòria i les millors sensacions després de sumar un punt en les dues darreres jornades. Els egarencs ara ja es poden centrar en el partit de la Copa del Rei de dimecres contra el València. El conjunt de Xevi Molist ha obtingut la victòria més clara de la temporada i ha sumat tres punts vitals per mantenir les seves opcions d'ascens.

L'encontre no ha pogut començar millor per als locals, que al primer minut ja s'han posat per davant en el marcador gràcies a un gol inversemblant en pròpia porteria del central Grifi en col·laboració amb el seu porter. Aquesta acció ha canviat els plantejaments d'uns i altres i el Terrassa ha gestionat bé el partit, amb una bona pressió sobre la sortida de pilota d'un rival que ha intentat reaccionar sense massa sort. En el minut 24, el Terrassa ha ampliat les diferències amb el 2 a 0, marcat per Kilian en una bona acció individual que ha culminat amb un bon xut ajustat al pal. Els egarencs han pogut augmentar les diferències en accions de Josu i Arranz i defensivament no han passat grans problemes.

L'entrada d'Akito en el descans ha donat major verticalitat al Terrassa, que ha donat metres al seu rival. Ortega ha impedit el gol de Zaka en el minut 53 en una gran intervenció i Àlex Fernández ha obligat a aparèixer Molluna poc després. L'expulsió del jugador visitant Óscar en el minut 79 ha augmentat els problemes per la Pobla i Sergi Arranz ha agafat tot el protagonisme en el tram final. En el minut 87 ha marcat el 3 a 0 després d'una gran passada d'Àlex Fernández i en el 88 ha anotat el 4 a 0 amb assistència d'Akis.