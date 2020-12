12.12.2020 | 04:00

Albert Massaguer, entrenador d'un Club Egara que arriba a aquesta Copa de la Reina en el seu millor moment, no descarta donar la sorpresa i eliminar avui el Club de Campo a les semifinals. "Estem molt contentes per haver passat. Ens hem sacrificat moltíssim. Ara només pensem en la semifinal davant del Club de Campo. L'afrontem amb molta il·lusió. No hi tenim res a perdre i sortirem a totes", explica l'egarenc.