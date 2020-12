El Club Egara elimina al Barça i jugarà la final

Hockey. Copa del Rei

12.12.2020 | 16:42

L'Egara serà demà diumenge a la gran final de l'edició número 104 de la Copa del Rei, la competició més antiga del hockey espanyol. En una intensa i ben jugada primera semifinal, l'equip terrassenc ha eliminat aquesta tarda al FC Barcelona, equip revelació de la temporada, en superar-lo per 2 gols a 0. Els homes de Ramon Sala han patit durant els dos primers quarts, però a la segona part, l'Egara ha tret la ràbia i s'ha assegurat el passi a la final gràcies a dos llançaments de penal-córner transformats per Marc Recasens i Pau Quemada respectivament.

El conjunt del Pla del Bon Aire torna tres anys després a la final de la competició. Llavors es va imposar per 2 a 1 al Polo, també a València. El Barça ha pressionat molt amunt a la primera part i Quico Cortès ha hagut d'intervenir per a evitar que els homes del també terrassenc Pol Garrido s'avancessin en el marcador. El duel, molt tàctic i intens, ha arribat al descans amb empat sense gols.

Però al tram final, l'Egara ha millorat en la clarividència ofensiva i ha acabat obrint la defensa del FC Barcelona. Quan faltava mig minut per tancar el tercer quart, Marc Recasens ha obert el marcador en un tir de penal en què el porter Adrián Rafi ha tocat la bola però no ha pogut evitar que entrés. El gol ha tranquilitzat a un Club Egara que deu minuts més tard ha tancat el partit amb el 2 a 0 definitiu. Ha estat un llançament estratosfèric de penal-córner de Pau Quemada que s'ha allotjat a l'escaire. Segons abans, un altre penal seu havia impactat amb violència contra el travesser. El Barça ho ha intentat en els set minuts restants, però l'Egara ha pogut fins i tot ampliar l'avantatge a la contra. Els de Sala esperen ja rival per a la gran final de demà diumenge a dos quarts de dues del migdia.