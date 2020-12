Nil Escudé, Joan Dalmases i Santi Ibanyez celebren el primer gol del partit, obra de Dalmases. RFEH Nil Escudé, Joan Dalmases i Santi Ibanyez celebren el primer gol del partit, obra de Dalmases.

Hockey.Copa del Rei. Quarts de final

La revenja d'un gran Atlètic

Redacció

11.12.2020 | 21:07

L'Atlètic Terrassa ha disputat les dues darreres finals de la competició de Copa i en totes dues ha caigut davant de l'RC Polo. Diuen que la revenja és un plat que se serveix fred i el conjunt de Can Salas ha esperat, pacient, gairebé un any, per dur-la a terme. Ahir, en el tercer duel de la ronda de quarts de final de la competició que es disputa a les instal·lacions valencianes de Beteró, els homes que prepara Xero Gasol van derrotar per 2 gols a 1 el conjunt barceloní, a qui van eliminar a les primeres de canvi de la competició del KO. Tal com s'esperava, el duel va ser molt intens i amb molt de rigor tàctic. Els jugadors d'ambdós equips ho van deixar tot...