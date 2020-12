Futbol. Tercera Divisió

Partit clau per al San Cristóbal

11.12.2020 | 21:07

Partit determinant per al San Cristóbal el que demà (12 del migdia) juga al seu camp davant el Santfeliuenc. Els de Ca n'Anglada, després de complir jornada de descans a la darrera jornada, tenen la possibilitat de sumar tres punts de gran importància en la seva lluita per fer-se amb una de les sis primeres places del seu grup en la primera fase, el que li asseguraria la permanència en la categoria una temporada més. Actualment el San Cristóbal està classificat en la setena plaça a un punt del Castelldefels. A quatre punts de distància, però amb un partit més, es troba el Santfeliuenc com a cinquè classificat. Per tant, un triomf dels parroquials...