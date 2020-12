Ferran Reig, a la dreta, defensat pel jugador de l'Egara Nani Usé, durant el partit d'ahir a València. RFEH Ferran Reig, a la dreta, defensat pel jugador de l'Egara Nani Usé, durant el partit d'ahir a València.

Hockey. Copa del Rei. Quarts de final

L'Egara sentencia al tram final

Redacció

11.12.2020 | 21:07

La diferència que assenyala la classificació de la lliga entre el Club Egara i el CD Terrassa no es va veure reflectida ahir al camp de Beteró en el duel que va obrir la ronda de quarts de final de la present edició de la Copa del Rei. Tothom donava com a gran favorit per passar a semifinals el Club Egara. I ho va fer, però no amb la calma que molts esperaven. El conjunt de Les Pedritxes va presentar batalla en els dos primers períodes i fins i tot va gaudir d'un parell d'oportunitats clares de gol. No va ser senzill per als homes de Ramon Sala, però a mitjan tercer període, un gol de penal de l'especialista Pau Quemada va obrir el camí de la victòria per a un Egara que...