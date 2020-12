Una jornada sense sorpreses

12.12.2020 | 04:00

La jornada de quarts de final de la Copa del Rei i de la Reina que acabarà demà a València es va desenvolupar sense massa sorpreses. A la Copa del Rei, el FC Barcelona es va imposar per 1 a 4 a un Júnior de Sant Cugat que es presentava a València molt mermat pel Coronavirus. Pol Compta va marcar els dos primers gols blaugrana, deixant el duel encarrilat. En el duel que va tancar la jornada, el derbi madrileny entre Complutense i Club de Campo, es va registrar el resultat més ampli. El Club de Campo es va imposar per un contundent marcador de 5 gols a 1 amb doblet de Jose Basterra inclòs. Pel que fa a la Copa de la Reina, el Júnior es va imposar per 2 a 1 al San Pablo Valdeluz en un partit equilibrat, mentre que el Club de Campo va golejar per 3 a 0 el Sardinero.