Dos gols matiners del Júnior deixen al CD Terrassa sense final

Hockey. Copa de la Reina

12.12.2020 | 12:18

No ha pogut ser. El CD Terrassa ha caigut aquest matí per 0 gols a 4 a València en la primera semifinal de la Copa de la Reina de hockey. Les terrassenques s'han vist molt condicionades pels dos gols que la jugadora del Júnior Laura Bosch ha marcat en els primers quatre minuts de partit en sengles entrades per l'esquerra primer i per la dreta després. El CD Terrassa ho ha intentat en tot moment, però el tercer gol de les noies del terrassenc Marcel Malgosa ha tancat ja definitivament el partit al mimut 27. La tercera diana l'ha anotat Anna Gil en aprofitar una bola morta dins de l'àrea.

Amb el 0 a 3 al marcador, el partit estava sentenciat. Les noies de Litus Ullés ho han seguit intentant, però les santcugatenques, ben dirigides per una gran Gigi Oliva han anestessiat el matx. Les ocasions han tornat al darrer període. Faltant sis minuts, Teresa Lima ha aprofitat un penal combinat per establir el 0 a 4 definitiu. En els tres minuts finals, les de Les Pedritxes han forçat 5 dels seus 6 penals però se'ls ha negat el gol de l'honor. Tampoc no ha pogut marcar Tània Escaich al darrer segon a passada de Júlia Pons. Diumenge a tres quarts de nou del matí, el CD Terrassa lluitarà pel bronze amb el Club Egara, que ha caigut per 1 a 0 amb el Club de Campo.