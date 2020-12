David Aura: "Ens ho han posat difícil"

12.12.2020 | 04:00

L'entrenador del Club Egara, Ramon Sala, valorava així el passi a les semifinals de la Copa del Rei: "L'objectiu era guanyar el partit i passar a la següent ronda. Ho hem aconseguit. Me'n vaig especialment content pel fet que s'hagi vist un partit lluitat. En aquesta competició ningú no regala res. S'ha vist un bon partit i no l'hem trencat fins al tercer període. Això ens fa ser conscients que cal estar sempre molt ficats en el partit. Qualsevol, rival et pot posar en problemes", va comentar després del partit. Avui, el Club Egara s'enfrontarà a un FC Barcelona al que va derrotar per 4 a 1 dissabte passat en el darrer partit de la primera fase de la lliga. Per la seva banda, el golejador David Aura assenyalava: "Havíem jugat feia poc contra el CD Terrassa i sabíem perfectament que no seria un partit gens senzill. Ens ha costat en els dos primers quarts. Hem estat pacients i així ha acabat arribant el gol". Els jugadors del Club Egara han volgut homenatjar el seu company Albert Pérez lluint una samarreta amb el seu nom. El porter ha superat una greu malaltia i ja s'entrena.