El CN Terrassa busca la cinquena victòria

Waterpolo

11.12.2020 | 21:07

El CN Terrassa visita avui, a les 18.30 hores, la piscina del CN Molins de Rei per enfrontar-se al CN Sant Feliu. Sobre el paper, el conjunt de Dídac Cobacho no hauria de tenir problemes per sumar la cinquena victòria en cinc partits, atès que l'equip del Baix Llobregat, nouvingut a la categoria, és cuer de grup i encara no ha puntuat. Dídac Cobacho no podrà comptar amb el sancionat Víctor Alegre. El tècnic admet el paper de favorit del seu equip després d'haver finalitzat el trajecte europeu.