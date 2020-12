El Club Egara frega la proesa, però cau 1 a 0 amb el Club de Campo i es queda sense final

Hockey. Copa de la Reina

12.12.2020 | 14:37

Partidàs d'un Club Egara en ratxa a la segona semifinal de la Copa de la Reina de hockey que acabarà demà diumenge a València. Les noies que dirigeix Albert Massaguer han tingut oportunitats reals i factibles d'eliminar un Club de Campo que, tot i ser el vigent campió i gran favorit, ha acabat demanant la hora. El conjunt del Pla del Bon Aire s'ha defensat amb un enorme ordre tàctic i ha tingut ocasions clares davant de les noies d'Edu Aguilar, acostumades a fer una pressió alta que avui no s'han estalviat i a monopolitzar la bola.

Les millors ocasions han estat per a les madrilenyes, però quan faltaven 30 segons per tancar el primer quart, l'Egara ha fallat un stroke. Berta Bonastre ha llançat a la dreta de Mari Ángeles Ruiz, que ha tret la bola arran de pal. L'únic gol del partit l'ha anotat Amparo Gil al minut 22 en desviar un penal llançat per l'especialista asturiana del Club de Campo María López. Lluny de relaxar-se, les campiones han seguit buscant gols, però una superba Mariona Girabent ha tancat amb pany i forrellat la seva porteria.

Al tercer acte, Carola Salvatella i Maria Tost han tingut una triple oportunitat que Ruiz, que ha fet també un partidàs, ha salvat. L'Egara ha entrat al quart decisiu amb valentia i amb les opcions de forçar els "shoot-outs" intactes. Berta Bonastre no ha aprofitat una jugada embolicada després d'un penal al minut 63. I quan quedaven 30 segons, Carola Salvatella ha perdonat un tir franc quan gairebé es cantava el gol a la banqueta terrassenca.

Mai no havien estat les del Pla del Bon Aire tant a prop de destronar el campió i classificar-se per a la primera final copera de la seva història. Demà a tres quarts de nou del matí lluitaran pel bronze en el derbi davant del CD Terrassa, mentre que el Club de Campo buscarà a les onze el seu divuitè títol, sisè consecutiu, contra el Júnior. Si venç, el Club de Campo haurà estat campió en la meitat de les 36 edicions de la Copa de la Reina.