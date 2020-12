El president Jordi Cuesta. El president Jordi Cuesta.

Entitats

"La ciutat esportiva no és prioritat, reivindiquem Les Palmeres"

11.12.2020 | 21:07

El president del Terrassa FC, Jordi Cuesta, s'ha manifestat per primera vegada en relació amb la possibilitat que l'Ajuntament cedeixi uns terrenys al club per la futura construcció d'una ciutat esportiva. L'administració municipal ha ofert un solar ubicat a la zona de Can Jofresa per aquest projecte, mentre que el club aposta per uns terrenys a la zona de Can Colomer. En tot cas, des del consell d'administració no s'observa aquest projecte com a prioritari a curt termini i des del club es continua apostant per la gestió del complex de Les Palmeres. Cal recordar al respecte que l'Ajuntament ha aprovat el rescat de la concessió d'aquest recinte, que consta del centre esportiu Terrassasports i dels...