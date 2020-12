La defensora del CD Terrassa Naia Alonso, perseguint una bola durant el partit. RFEH La defensora del CD Terrassa Naia Alonso, perseguint una bola durant el partit.

Hockey. Copa de la Reina. Quarts de final

El CD Terrassa torna a semis 4 anys després

Redacció

11.12.2020 | 21:07

Des de l'any 2016, el CD Terrassa no es classificava per a unes semifinals de la Copa de la Reina de hockey. Ahir ho va fer després d'imposar-se en el duel inaugural de la jornada per 2 a 1 al Polo. Avui a dos quarts d'onze del matí es creuarà a les semifinals de la competició que es disputa a València amb el Júnior de Sant Cugat, que es va imposar per idèntic resultat a la segona semifinal al San Pablo Valdeluz, un dels equips que partia inicialment com a favorit, però que va caure per 1 a 2 davant del Júnior. Dos gols ràpidsEl CD Terrassa va sortir molt fort i va tenir contra les cordes a les barcelonines. Clara Ycart al minut 13 i Tània Eacaich al 22 van...