Sophia Willig, Maria Tost i Berta Bonastre abracen la golejadora, Carola Salvatella. RFEH Sophia Willig, Maria Tost i Berta Bonastre abracen la golejadora, Carola Salvatella.

Hockey. Copa de la Reina. Quarts de final

Carola Salvatella marca el gol decisiu

Redacció

11.12.2020 | 21:07

El Club Egara ha fet doblet i ha col·locat els seus dos equips a les semifinals de Copa. En un duel tant treballat com intens, les noies que prepara Albert Massaguer es van imposar ahir per un suficient marcador d'1 a 0 al Taburiente canari. S'han classificat, d'aquesta manera, per disputar avui a tres quarts d'una del migdia la segona semifinal de la Copa davant del gran favorit, un Club de Campo a qui no tenen cap por, tot i que és el clar favorit per aixecar de nou el títol. Partit controlatEl Club Egara ha entrat molt bé al partit. Ha dominat un primer quart en el qual ha forçat fins a tres penals. El Taburiente pressionava, però, amb insistència, i el matx no era gens senzill. S'ha...