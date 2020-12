Una falta executada per Josu en el darrer partit a casa contra l'Europa. Nebridi Aróztegui Una falta executada per Josu en el darrer partit a casa contra l'Europa.

Futbol. Tercera Divisió

Amb propòsit de millora

Josep Cadalso

11.12.2020 | 21:07

Un punt en dues jornades és un balanç molt pobre per a un aspirant a l'ascens. El Terrassa FC s'ha deixat cinc punts en el camí davant l'Europa i el Vilafranca i aquesta tarda, a les sis, necessita retrobar-se amb la victòria davant la Pobla de Mafumet per no veure compromesa la seva bona posició a la taula classificatòria. El filial del Nàstic arriba en el darrer compromís previ al partit de Copa del Rei del pròxim dimecres contra el València i en el vestidor es treballa per esborrar momentàniament aquest partit molt més mediàtic perquè no distregui a l'equip del seu veritable objectiu, la Lliga. "La Copa està esborrada del...