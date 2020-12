Agònica eliminació als "shoot-outs" per a l'Atlètic

Hockey. Copa del Rei

12.12.2020 | 19:51

No hi haurà derbi terrassenc a la final de la Copa del Rei que se celebrarà aquest diumenge a dos quarts de dues del migdia a les instal.lacions valencianes de Beteró. En un duel en el qual ha anat sempre a contracorrent, l'Atlètic Terrassa ha perdut per 4 a 2 a la tanda de "shoot-outs" davant del líder de la Lliga, el Club de Campo madrileny. El partit ha acabat amb empat a un gol, però una estranyíssima tanda de "shoot-outs" amb constants revisions de "video umpire" no sempre clares ha deixat l'Atlètic fora d'una final que va perdre en les dues darreres edicions. La, gran final de Copa la jugaran Club Egara i Club de Campo, empatats a 28 punts a la lliga. L'Egara no jugava una final des de la que va guanyar l'any 2017, precisament a València, mentre que els madrilenys feia nou anys que no disputaven una final. De fet, la de diumenge serà una reedició de la de l'any 2011, quan el Club de Campo va guanyar a l'Egara.

En aquesta segona semifinal, a l'Atlètic no li han sortit les coses com s'esperava. S'ha topat amb un rival que li ha plantejat una pressió molt alta i li ha dificultat la circulació de la bola. El porter Mario Garín i la defensa del Club de Campo han estat impecables i, tot i que ho han intentat amb gran perseverança, als de Xero Gasol els ha mancat la claredat d'idees d'altres dies. Tot s'ha torçat quan als vuit minuts Jose Basterra ha desviat amb un subtil toc de qualitat una bola a l'àrea enviada per Andrés Mir. El gol ha tret l'aspecte més defensiu dels madrilenys.

Mentre els d'Usoz jugaven amb el temps, l'Atlètic buscava l'empat a la desesperada. Però no arribava. L'equip de Gasol ha jugat amb dos homes més els cinc minuts finals, ja que Basterra ha vist la groga i Gasol ha tret del camp el porter Marc Calzada. Quan tot semblava perdut, al penúltim minut, Pau Cunill ha empatat en un gran tir de penal que ha arribat després d'una revisió demanada per l'Atlètic. Però l'Atlètic ha acabat nedant per ofegar-se quan semblava que la final era possible i ja, s'havia fet el més difícil. Demà diumenge a un quart de deu, queda el càstig d'haver de jugar al camp dos el duel pel tercer o quart lloc davant del FC Barcelona.