El torneig conviu amb la pandèmia

11.12.2020 | 04:00

De la mateixa manera que ha succeït a la lliga, la Copa del Rei i de la Reina s'han vist afectades per la pandèmia de la Covid-19, tot i que en aquesta oportunitat no s'haurà de suspendre cap partit. Entre dimecres a la tarda i dijous al matí, els setze conjunts participants van superar amb èxits els seus respectius tests d'antígens. Hi ha tres positius confirmats al Júnior, que no podran competir. El Club Egara té també dos jugadors i una jugadora que són contacte d'un positiu i no podran jugar i l'Atlètic un, mentre que el Club de Campo femení hi ha una jugadora que va donar positiu i una altra que no participarà a la Copa per haver estat contacte estret d'un positiu.