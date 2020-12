Saltar-se el confinament pel torneig

11.12.2020 | 04:00

Tot i que les mesures contra la pandèmia del Covid-19 imposades per la Generalitat són clares i impedeixen sortir de Catalunya a causa del tancament perimetral, fonts de la Federació Espanyola de Hockey han confirmat que s'han adquirit nombroses entrades per part de seguidors de l'Atlètic, el CD Terrassa i el Polo fonamentalment. També es desplaçaran seguidors del CD Terrassa, però menys. La seguretat i la higiene serà una de les normes que tant espectadors com jugadors, tècnics i directius hauran de respectar de manera absoluta. Després de cada partit es netejaran i es desinfectaran tant les graderies com la zona de camp. Els espectadors hauran de sortir del recinte i entrar passats uns minuts. El mateix succeirà amb els equips, que no podran romandre al camp ni presenciar els partits dels seus rivals. Beteró tindrà una capacitat del 30% (unes 150 entrades), de les que se n'han venut la meitat. L'abonament val 21 euros.