Una acció de la final de l'any passat, en la qual l'RC Polo es va imposar a l'Atlètic a Can Salas. Alberto Tallón

Hockey. Copa del Rei. Quarts de final

Arriba la màgia de la Copa

Jordi Guillem

10.12.2020 | 20:49

València reunirà entre avui i diumenge els millors equips del hockey masculí espanyol en la competició més antiga d'Espanya, una Copa del Rei que va començar-se a jugar l'any 1915. Dos equips locals, el Club Egara i el CD Terrassa obriran la competició avui a dos quarts d'onze del matí. A les tres de la tarda, l'Atlètic s'enfrontarà a l'RC Polo en un duel que serà la reedició de la passada final de Can Salas, en la que el Polo va vèncer 3 a 4 "in extremis". El duel més atractiu dels quarts és l'Atlètic - Polo. Els de Xero Gasol no podran comptar amb Marc Sallés ni amb Sam Cortès. Pepe i Pau Cunill han...