L'Atlètic es venja del Polo (2-1) i jugarà les semifinals

Hockey. Copa del Rei

11.12.2020 | 16:47

A la final de la passada edició de la Copa del Rei, l'RC Polo va derrotar a la final de Can Salas per 3 a 4 a l'Atlètic al darrer minut. Aquesta tarda, a València, els terrassencs s'han revenjat d'aquella derrota i s'han imposat per 2 gols a 1 als homes del terrassenc Roger Pallarols. Com s'esperava, el duel ha estat intens i amb opcions a totes dues porteries, però l'Atlètic ha sabut aprofitar millor les oportunitats que ha tingut.

Després d'uns minuts inicials de tempteig, el jove davanter Joan Dalmases ha inaugurat el marcador als deu minuts en aprofitar una bola dins l'àrea. El Polo ha buscat l'empat al segon període i ha arribat al minut 24 de la ma de Marc Miralles, un dels cinc internacionals egarencs del conjunt barceloní. Però abans del descans, al minut 27, Santi Ibanyez ha fet un 2 a 1 que ha resultat ja definitiu. Molta intensitat per part de tots dos equips, però no hi ha hagut més dianes. Demà a un quart de sis de la tarda, l'Atlètic disputarà la segona semifinal de la competició davant del guanyador del derbi madrileny de quarts de final entre el Club de Campo i el Complutense.