Un gol de Carola Salvatella situa el Club Egara a semifinals

Hockey. Copa de la Reina

11.12.2020 | 19:35

El Club Egara ha eliminat per 1 gol a 0 el Taburiente canari en el darrer partit de la ronda de quarts de final de la Copa de la Reina que se celebra a València. En un partit molt treballat, el conjunt que prepara Albert Massaguer ha aconseguit el passi a semifinals. Dissabte a tres quarts d'una del migdia d'enfrontarà a la segona semifinal amb el gran favorit, un Club de Campo que va golejar per 3 a 0 el Sardinero en el seu partit de quarts de final. Les madrilenyes han guanyat 10 de les 12 últimes Copes de la Reina, però l'Egara no té res a perdre i no descarta donar la sorpresa.

El conjunt que prepara Massaguer ha disposat de força penals durant tot el partit. Als 21 minuts ha arribat el gol decisiu, en una acció de pressió per la banda esquerra de l'atac. Berta Bonastre ha robat una bola i ha assistit a Carola Salvatella, que ha batut la portera canària Cintia Santana. El Taburiente ho ha intentat en el tram final, però la solidesa defensiva del Club Egara li ha permès classificar-se per a les semifinals de la competició.