La Cursa Virtual Vicente Ferrer es podrà fer a partir del 29 de desembre

Atletisme

11.12.2020 | 10:42

Entre el 29 de desembre i el 10 de gener es podrà correr la Cursa Virtual Vicente Ferrer, una convocatòria esportiva promoguda pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa i Qsport. L'atleta egarenca Carme Ballesteros i Anna Vidal, del Consell Esportiu, van presentar la iniciativa a l'alcalde, Jordi Ballart, aquest dijous. Les restriccions que marca la pandèmia del coronavirus ha obligat a buscar un format virtual a aquesta cita atlètica destinada a captar fons per als projectes de la Fundació Vicente Ferrer a la Índia. "Amb aquesta cursa virtual i solidària, el que volem fer, és posar el nostre granet de sorra aportant el que poguem per ajudar-los a que com a mínim puguin tenir un plat de menjar al dia", expliquen els promotors.

El lema de la cursa és "1 quilòmetre, 1 vida". Els participants poden còrrer el dia que vulguin en la franja del calendari fixada pels organitzadors i el recorregut també és d'elecció lliure. La distància proposada és de 5 quilòmetres. Les inscripcions, a un preu de 12 euros, es poden fer a https://www.rockthesport.com/es/evento/un-km-una-vida. La data límit és el 28 de desembre a les 23.59 hores.

El projecte és combatre i acabar amb la pobresa extrema d'Anantapur una de les zones més pobres de l'Índia, on l'esperança de vida és de 42 anys.L'objectiu principal és recaptar fons per ajudar a construir una nova colònia/aldea de 40 cases per a 40 famílies, les quals actualment estan vivint en condicions molt complicades. Un altre dels objectius és apadrinar nens i nenes, ja que aquests apadrinaments serveixen per donar feina a més de 2,500 persones.