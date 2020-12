El CN Terrassa perd 5.500 socis, però salva el pressupost

Entitats

Josep Cadalso

10.12.2020 | 20:56

El CN Terrassa ha acabat la temporada 2019-20 amb un superàvit de 607 euros, un resultat que la junta directiva considera molt satisfactori en un any marcat per la pandèmia del coronavirus amb una incidència molt gran sobre l'economia de les entitats esportives. Aquest balanç ha estat presentat en el decurs de l'assemblea de socis compromissaris que s'ha celebrat aquest dijous a la tarda a l'Auditori Municipal amb la participació d'uns quaranta compromissaris. La principal afectació de la crisi ha incidit en el nombre de socis de l'entitat amb major massa social de la ciutat, ja que en el tancament de l'exercici (que va de setembre de 2019 a agost de 2020) les pèrdues en aquest capítol van xifrar-se en una disminució de quasi 5.500 socis. Hi ha passat dels 18.222 als 12.797.

La junta directiva ha qualificat l'any com a "molt complicat" en l'aspecte econòmic. "Estem orgullosos d'haver tancat en positiu", ha dit el tresorer, Albert Colet. "No ha estat per art de màgia." Colet ha recordat que el capítol d'ingressos s'ha vist reduït en un milió d'euros sobre les quantitats previstes,. Una realitat que ha obligat a reduir les despeses en la mateixa proporció. "Hem perdut prop de sis mil socis. Aquesta és una de les principals raons de la caiguda d'ingressos. I també per no poder fer altres activitats a causa del tancament de les instal·lacions." Colet ha afegit que aquesta realitat va obligar a prendre mesures dràstiques: l'ERTO que es va aplicar a la plantilla, la contenció en la despesa i la gestió de subvencions i ajuts oficials, com la condonació per part de l'Ajuntament d'una sèrie de subministraments que paga el club.

En números absoluts, el CN Terrassa va ingressar 7.013.514 euros i va gastar 7.012.907, el que dóna un balanç positiu final de 607 euros.

L'assemblea ha tingut un clar component econòmic i en el decurs de la mateixa també s'ha aprovat el pressupost de l'exercici 20-21. En aquest apartat, el pressupost ascendeix a 7,2 milions d'euros i s'ha previst un balanç positiu de 1.520 euros. La reducció pressupostaria amb relació a l'any anterior supera els 800.000 euros. "Hem retrocedit a xifres de la temporada 15-16 en el capítol d'ingressos, per la reducció en patrocinadors i socis", ha explicat el vicepresident, Joan Carles Rodríguez.