El Club Egara, campió de la Copa d'Espanya juvenil

Hockey

10.12.2020 | 17:21

El Club Egara s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya juvenil masculina, celebrada en València del 5 al 8 de desembre. El torneig també va comptar amb la participació del Línia 22, que va finalitzar en la vuitena posició. El Club Egara es va adjudicar el títol en vèncer el CHP Benalmádena per 0-1, gol que va arribar passat el descans i que el va marcar Pere Amat al minut trenta-set. Aquesta ha estat la primera vegada que el conjunt del Pla del Bon Aire aconsegueix aquest títol. Els campions van tenir el detall de recollir la copa amb la samarreta del RC. Jolaseta, equip que no ha pogut desplaçar-se per participar en aquesta competició. Els campions es van classificar per disputar la final en vèncer el Valencia CH per 3-1, el CH Xaloc Valencia per 0-4, el CHP Benalmádena per 3-0 i al partit de semifinal al Giner de los Ríos per 5-2. Pere Amat, artífex del gol que va donar el títol a l'Egara, va rebre el premi al millor jugador i també al màxim golejador.

Els campions de la Copa han estat: Pere Jufresa, Jan Capellades, Pau Puigdomènech, Miquel Ejarque, Bernat Baños, Nil Trujillo, Marc Ejarque, Toni Palet, Jan Riubrugent, Aleix Margarit, Guillem Ibáñez, Pau Dinarés, Jan Piera, Pere Amat, Ton Sanromà, Bruno Torredemer, Eric Herreros i Nacho Sala. Narcís Ventalló he estat l'entrenador, Josep Ejarque el cap d'equip i Laura Dorio la fisioterapeuta.