Aparcament i nova piscina, a l'agenda de futur del CN Terrassa

Entitats

Josep Cadalso

10.12.2020 | 21:16

La junta directiva del CN Terrassa manté en la seva carpeta de projectes la construcció d'un aparcament de l'Àrea Olímpica i d'una nova piscina que incrementi la làmina d'aigua que gestiona l'entitat. Els dos projectes, ja exposats en el passat, semblaven haver entrat en una fase d'ajornament que podria superar-se en un futur a mitjà termini. El president de l'entitat, Jordi Martín, s'ha referit als dos en el decurs de l'assemblea de compromissaris que s'ha celebrat aquest dijous.

En relació amb el projecte d'aparcament, el CN Terrassa ja va verbalitzar fa mesos un projecte de construcció d'aquest equipament en l'enclavament del camp de futbol de l'entitat. Es tractaria de construir una instal·lació coberta amb una capacitat de 310 places d'aparcament. L'estructura seria en superfície i el camp de futbol del CN Terrassa quedaria ubicat en el sostre d'aquest aparcament. Fa unes setmanes semblava que la idea quedava suspesa després d'una reunió entre el club i l'ajuntament, però ara podria haver-se recuperat. "Hem recuperat la via política i l'equip de govern de l'Ajuntament està força interessat", ha confessat el president, Jordi Martín. "No ens hem oblidat d'aquesta idea."

Quant a la construcció d'una nova piscina coberta, s'aixecaria en l'actual ubicació del camp de futbet, amb façana a l'avinguda de l'Abat Marcet. Ja existeix un avantprojecte fet (en l'assemblea es van projectar imatges) i ara el club negocia amb un patrocinador per poder realitzar el projecte tècnic de la instal·lació. En unes setmanes podria produir-se un acord al respecte. La piscina, de 34x25 metres, tindria un ús pluridisciplinari per l'activitat de la natació i el waterpolo, a més d'un ús social.

En referència a la possibilitat que el club participi en alguna proposta de gestió del centre esportiu Terrassasports, Jordi Martín s'ha mostrat enigmàtic. "Seria una indiscreció parlar d'això", va dir amb relació a les intencions de la UFEC d'optar a la gestió d'aquest equipament si es convoca un concurs públic per adjudicar la seva gestió. "El Terrassasorts és inviable tal com està concebut ara. No sé què passarà."