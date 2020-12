El Terrassa FC es va deixar sorprendre al Camp Olímpic pel cuer El Terrassa FC es va deixar sorprendre al Camp Olímpic pel cuer

Futbol. Primera Nacional femenina

El Terrassa FC es va deixar sorprendre al Camp Olímpic pel cuer

07.12.2020 | 20:51

Cinquena derrota en cinc partits per a un Terrassa FC que ocupa actualment l'onzena posició de la taula classificatòria amb els mateixos set punts que té el Pardinyes, que és el desè. El conjunt terrassista es va deixar sorprendre de manera inesperada pel Girona FC, que arribava al Camp Olímpic com a cuer de la categoria i es va acabar enduent els tres punts en joc. El Terrassa va dominar amb força claredat el primer temps de l'encontre. Al minut 21 es va posar per davant en el marcador gràcies a un gol de Sofía Molina. Amb aquest resultat es va arribar al descans, tot i les ocasions que van tenir les locals. Les gironines, però, van reaccionar de manera molt...