S'amplia el ventall d'aspirants

09.12.2020 | 04:00

La derrota del Terrassa a Vilafranca no només ha fet que els egarencs hagin perdut el primer lloc del seu grup. El Vilafranca, que és tercer, s'ha situat a un punt i amb un partit menys. I a un punt del Terrassa també es troben Manresa i Santfeliuenc en la lluita per les tres primeres posicions. L'Europa s'ha destacat a la primera posició amb tres punts de distància. A l'altre grup, el Cerdanyola és el líder en solitari amb 17 punts. A tres de distància es troben Peralada i Sant Andreu. Per tant, l'hipotètic grup d'ascens de la segona fase, amb els tres primers de cada grup, oferiria una gran igualtat entre els sis equips que es disputarien les dues places d'ascens directe.