Futbol. Tercera Divisió

Molist marxa descontent amb el rendiment global

07.12.2020 | 20:51

L'entrenador del Terrassa FC, Xevi Molist, es va mostrar crític en vers el rendiment del seu equip. . "Hem regalat l'inici del partit, hem regalat el primer gol i un parell d'ocasions perquè ens fessin el 2 a 0", va dir. "Aquí has de venir i competir i jugar al dos-cents per cent perquè ells ho fan." Molist va admetre que havien jugat al que havia volgut el Vilafranca. "Volíem un altre tipus de partit i ens han portat a jugar al que ells volien", ha analitzat el tècnic egarenc. "Ens hem d'acostumar a jugar al que nosaltres volem. Era un partit per tenir la pilota, fer els atacs llargs. Havíem treballat la seva pressió i no hem aplicat les solucions...