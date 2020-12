La bona defensa egarenca va ser decisiva. Diari de Sabadell La bona defensa egarenca va ser decisiva.

Handbol. Primera Nacional

L'Handbol Terrassa s'imposa en el derbi

07.12.2020 | 20:51

Important victòria de l'Handbol Terrassa a la pista del Creu Alta Sabadell, la segona consecutiva de l'equip dirigit per Magí Serra. Aquest marcador positiu en el derbi fa pujar els egarencs fins a la vuitena plaça del grup. L'Handbol Terrassa no va desaprofitar l'oportunitat de guanyar un partit clau davant el cuer de la categoria. RemuntadaEl rendiment de l'equip terrassista va anar de menys a més al llarg d'un partit en el qual va destacar la gran capacitat ofensiva de Marc López, autor de deu gols. L'inici va ser molt negatiu per als terrassencs, que en el minut 9 perdien per 5 a 1. La llum d'alarma es va encendre i el rendiment ofensiu de l'Handbol Terrassa va millorar posteriorment. El partit es...