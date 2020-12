El migcampista del CD Terrassa Jan Lara, defensat per Albert Beltrán, a l'esquerra. Lluís Clotet El migcampista del CD Terrassa Jan Lara, defensat per Albert Beltrán, a l'esquerra.

Hockey. Divisió d'Honor masculina

L'Atlètic resol en mitja hora

Jordi Guillem

07.12.2020 | 20:51

Tal com s'esperava, la superioritat de l'Atlètic davant del CD Terrassa va ser manifesta. Els homes que prepara Xero Gasol van golejar els de Ramon Rius i es mantenen en la tercera posició de la taula classificatòria un cop finalitzada la primera volta de la competició. Es tracta de la vuitena victòria en onze partits per a un Atlètic que es troba a només dos punts de distància dels dos primers classificats, el Club de Campo i el Club Egara. Per sota, els de Can Salas tenen un RC Polo amb qui debutaran divendres als quarts de final de la Copa del Rei que es disputarà a València. La classificació per a la Copa era un dels grans al·licients del derbi. El CD...