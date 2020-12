L'equip titular del Jabac que va jugar contra el CE Sabadell Marc Elvira L'equip titular del Jabac que va jugar contra el CE Sabadell

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

El Jabac aconsegueix empatar al tram final

07.12.2020 | 20:51

El duel de la sisena jornada de la lliga de Divisió d'Honor juvenil entre el Jabac i el CE Sabadell va acabar en taules al camp municipal de Can Jofresa. El conjunt que entrena Àlex López va fer un molt bon partit i va estar aprop d'endur-se els tres punts. Al primer temps, però, va encaixar dos gols. Només s'havien disputat nou minuts quan el sabadellenc Ramis va aprofitar una errada de la defensa terrassenca per fer pujar el 0 a 1 al marcador. El Jabac va tenir oportunitats per a empatar, però al minut 38, Ustrell va situar un perillós 0 a 2 a l'electrònic de Can Jofresa. Només dos minuts després, Garrido va retallar distàncies i es va arribar al descans amb 1...