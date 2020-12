Àlex Fernández davant Illescas en el partit disputat aquest dissabte. Juanma Medina / Terrassa FC Àlex Fernández davant Illescas en el partit disputat aquest dissabte.

Futbol. Tercera Divisió

Frenada en sec del Terrassa FC

Josep Cadalso

07.12.2020 | 20:51

S'han de girar moltes pàgines del calendari per trobar la darrera derrota del Terrassa FC en partit de competició oficial. Quasi un any enrere cal anar per trobar-la: el 5 de gener de 2020 al Camp Olímpic davant l'Hospitalet (0-1). Des d'aquella data, el conjunt egarenc ha disputat 17 partits oficials, entre Lliga i "play off", sense conèixer la derrota. Un registre esplèndid que es va trencar en un dels camps menys profitosos per al Terrassa a la història recent, el del Vilafranca. Un 2 a 0 de justícia indiscutible no només ha vingut a alterar registres històrics, sinó que ha situat l'equip de Xevi Molist en una realitat competitiva ben diferent de la que...