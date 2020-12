El jugadors del CN Terrassa, abans del darrer partit de la fase contra l'Estrasburg. El jugadors del CN Terrassa, abans del darrer partit de la fase contra l'Estrasburg.

Waterpolo. Euro Cup

Final de trajecte a Europa

Redacció

07.12.2020 | 20:51

El CN Terrassa s'ha acomiadat de l'Euro Cup de waterpolo a les primeres de canvi. Els egarencs van finalitzar últims del seu grup de la fase de qualificació disputat a Szolnok (Hongria), amb tres partits perduts. Malgrat l'equilibri registrat en els dos darrers encontres, els de Dídac Cobacho no van poder sumar cap punt tot i que van tenir opcions a la classificació fins al darrer partit. El partit que tancava el torneig per als egarencs l'enfrontava l'Estrasburg francès. El CN Terrassa necessitava guanyar per dos gols de diferència per mantenir opcions de classificació, però va cedir en un final molt igualat, com li va passar el dia abans amb l'Apollon Smyrnis grec. L'equilibri va...