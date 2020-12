Al derbi li va sobrar tota la segona part

09.12.2020 | 04:00

Tant Xero Gasol com Ramon Rius van coincidir en el fet que el derbi va tenir el resultat esperat. L'entrenador de l'Atlètic, Xero Gasol, va dir: "Hem sentenciat molt bé a la primera meitat. A la segona ens hem dedicat a gestionar el partit. Hem fet un joc pràctic. Ara ens toca pensar en la Copa del Rei. L'any passat ens va tocar la Complutense i vam acabar guanyant per "shoot-outs" seguint endavant, recorda el terrassenc, molt satisfet de la primera volta que ha fet el seu equip. Per la seva banda, el tècnic del CD Terrassa, Ramon Rius, també donava per bo el resultat del derbi. "Hem començat el partit competint molt bé. Seguíem el guió marcat. Però en un moment determinat hem perdut la concentració, ens hem deixat portar per les queixes als àrbitres i això ens ha perjudicat molt. L'Atlètic ho ha aprofitat per tancar el partit". Amb relació a la Copa, Rius no descarta la sorpresa davant de l'Egara. "Entenem el torneig com un premi".