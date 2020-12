Olga Doménech va anotar dos gols en aquest partit. Lluís Clotet Olga Doménech va anotar dos gols en aquest partit.

Waterpolo. Divisió d'Honor femenina



El CN Terrassa torna a golejar

07.12.2020 | 20:51

El CN Terrassa va sumar una còmoda victòria a la piscina de l'Escuela WP Zaragoza (5-18). Les egarenques van iniciar de forma contundent la segona volta de la primera fase gràcies a una gran exhibició de treball defensiu. El CN Terrassa va comptar amb les baixes de l'entrenador, Xavi Pérez, i les jugadores Cristina Cantero i Olga Descalzi, que no van viatjar per haver estat en contacte amb un cas positiu de COVID-19. L'equip aragonès debutava a casa aquesta temporada i les d'Eduard Vera sabien que aquest seria un dels factors claus que haurien d'encarar. La concentració màxima i la cohesió a nivell de joc va ser clau per esquerdar la resistència local en els primers...