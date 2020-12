Hockey. Divisió d'Honor masculina

El Club Egara fa els deures abans de la Copa

07.12.2020 | 20:51

No era el FC Barcelona un rival gens còmode per al Club Egara, que tot i el 4 a 1 final va haver de lluitar de valent per endur-se els darrers tres punts de la primera volta. Sense Pau Quemada i havent recuperat finalment a Josep Romeu, els del Pla del Bon Aire van fer dos gols en 25 minuts, però el Barça va retallar distàncies al 56. Xavi Gispert i Divorra van resoldre als cinc darrers minuts. CLUB EGARA, 4 Cortès, Gil, Recasens, Novell, Torras, Clapés, García-Chicote, Divorra, Xavi Gispert, Mercadé i Aguilar; Romeu, Pol Gispert, Aura, Sanromà, Prat i Torruella. FC BARCELONA, 1 Adrián Rafí, Fernández, David Roca, Sergi Martínez, Oriol Roca,...