La davantera visitant Carola Salvatella, en una acció ofensiva al derbi de Can Salas. Lluís Clotet La davantera visitant Carola Salvatella, en una acció ofensiva al derbi de Can Salas.

Hockey. Divisió d'Honor femenina

Bonastre va decidir

Jordi Guillem

07.12.2020 | 20:51

En el derbi que va servir per a tancar la primera volta del campionat, el Club Egara va demostrar que arriba a aquest punt de la temporada en el seu millor moment. Després de golejar a domicili el CD Terrassa, les noies que entrena Albert Massaguer es van imposar per un just marcador d'1 gol a 3 al camp Josep Marquès davant d'un Atlètic que ho va donar tot, però es va quedar sense el premi de jugar la Copa de la Reina que comença aquest divendres. Aquest era el seu gran premi en aquest darrer partit de l'any. En tenia prou amb empatar, però va acabar perdent. El Club Egara va posar en problemes a l'Atlètic amb la seva pressió alta des del primer moment. Als sis minuts, Carola...