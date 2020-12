El CD Terrassa empata a 4 amb el Giner de los Ríos en partit ajornat

Hockey. Divisió d'Honor masculina

08.12.2020 | 15:10

En partit pendent de la setena jornada de lliga, el CD Terrassa ha empatat a casa a quatre gols amb el Giner de los Ríos valencià i es manté en la vuitena posició que l'havia classificat per a la Copa del Rei. Els de Les Pedritxes no han fet una bona primera part. Els valencians han aprofitat tres errors defensius per fer un gol al primer quart i dos al segon. Amb l'inesperat 0 a 3, el CD Terrassa ha millorat moltíssim al tercer quart. Enric Miralles ha retallat distàncies, primer de penal-córner i després d'stroke. S'ha entrat al darrer període amb un esperançador 2 a 3. Quedaven deu minuts quan els visitants han fet el 2 a 4. Ja a contrarellotge, els egarencs han tancat el rival al seu camp. Faltaven 5 minuts quan Aleix Vericat ha anotat el 3 a 4 en un tir allotjat a l' escaire en el millor gol de la matinal. I a menys de dos minuts per acabar, Jan Lara ha establert el 4 a 4 definitiu en un gran tir ras de penal-córner.