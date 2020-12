Atlètic - Polo i CD Terrassa - Club Egara, als quarts de final

Hockey. Copa del Rei

07.12.2020 | 12:50

Els tres equips egarencs tenen ja rivals per als quarts de final de la Copa del Rei que es jugarà aquesta setmana a València. El CD Terrassa s'enfrontarà al Club Egara, segon cap de sèrie, en un derbi terrassenc. El guanyador jugarà la primera semifinal davant del guanyador del Júnior - FC Barcelona. Per l'altra banda del quadre, l'Atlètic tindrà com a rival l'RC Polo de Barcelona. El vencedor jugarà contra qui s'imposii al derbi madrileny entre Club de Campo, primer cap de sèrie, i el Complutense. Els quarts de final es jugaran divendres, les semifinals dissabte i la gran final diumenge.