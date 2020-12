Miguel Durán i Mario Molla brillen a Castelló

Natació

06.12.2020 | 19:52

El nedador del CN Terrassa Miguel Durán, s'ha proclamat guanyador de la prova dels 400 metres lliure en el Trofeu Internacional Castalia, que s'ha disputat aquest cap de setmana a Castelló. Aquesta prova del calendari FINA suposava la primera oportunitat per als nedadors espanyols d'obtenir les mínimes olímpiques per als Jocs de Tòquio de l'any vinent. Duran no ha fet la mínima olímpica, però ha estat el millor en aquesta prova en la que ha signat un temps de 3'52"45. També ha nedat la final dels 200 lliure, prova en la qual ha finalitzat cinquè amb una marca de 1'49"90. Durán ha competit a Castelló com a membre de la selecció espanyola.

Representant el CN Terrassa, també ha competit Mario Molla en quatre proves. En la primera jornada, Molla va proclamar-se guanyador en els 100 papallona amb un temps de 53"69, compartint el triomf amb Alberto Lozano. En els 50 metres lliure ha ocupat la tercera posició a la final amb un temps de 22"92. En la segona jornada, Molla ha estat segon de la final dels 50 metres papallona amb una marca de 24"23. I en la final dels 100 ha estat sisè amb 50"11.

També cal destacar el paper del terrassenc Albert Puig, ara a les files del CE Mediterrani. Puig, que recentment ha tornat a la competició després d'una greu lesió, ha obtingut la medalla de plata en la prova dels 50 metres esquena amb una marca de 26"07. En els 50 lliure ha nedat la final i ha finalitzat vuitè amb 23"63,