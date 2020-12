El CN Terrassa s'acomiada d'Europa amb una tercera derrota

Waterpolo. Euro Cup

06.12.2020 | 11:13

El CN Terrassa ha perdut aquest diumenge al matí contra l'Estrasburg francès per 9 a 10 en el tercer i últim partit de la fase de qualificació de l'Euro Cup que s'ha disputat des del divendres a Szolnok (Hongria). El conjunt de Dídac Cobacho s'acomiada de la competició europea després d'haver perdut en els tres encontres que ha disputat. Els egarencs encara conservaven alguna possibilitat matemàtica d'obtenir una plaça a la següent ronda en el cas d'haver guanyat.

Els egarencs han començat molt més sòlids en defensa que en anteriors partits europeus, fet que donava marge per a l'optimisme. L'Estrasburg s'ha avançat al minut i mig de joc per mitjà de Markovic. Després de diverses accions en superioritat desaprofitades per ambdós equips, el CN Terrassa ha empatat de la mà de Barroso en un llançament des del lateral esquerre. Els de Dídac Cobacho s'han situat momentàniament per davant gràcies a una diana de Prieto des de l'extrem esquerre. Els francesos han igualat a través de Valentino en home de més, arribant-se al final del primer quart amb empat a dos.

En el segon període, la dinàmica no ha canviat gens. El partit ha seguit en un estira-i-arronsa constant. Markovic, en una entrada des de l'arc, ha batut Motos des dels dos metres per anotar el 2 a 3. Els terrassencs han replicat un minut més tard en una transició ràpida culminada per Víctor Gutiérrez. L'equip d'Igor Racunica ha recuperat la iniciativa amb una diana del poderós Misic des de la boia. Però els de Dídac Cobacho han respost amb un xut d'Alegre des del lateral esquerre que ha suposat el 4 a 4 amb què s'ha arribat al descans.

La pausa no ha trastocat gens ni mica la tònica del matx. S'ha mantingut la igualtat en un context d'anotació discreta. El tercer quart s'ha saldat amb un nou parcial de 2 a 2. L'Estrasburg ha desfet l'equilibri a càrrec de Denux, que ha materialitzat una acció en superioritat numèrica des dels dos metres. Cinc minuts després, Barroso ha signat l'empat en una jugada en home més. En el darrer tram de quart, una diana de Misic i un xut potent de Carrillo han col·locat l'empat a sis. Amb vuit minuts per endavant, l'escenari no era dolent per als egarencs, que necessitaven una victòria per dos gols per classificar-se per als vuitens de final.

D'entrada, els francesos s'han situat novament amb avantatge després d'una diana de Markovic en home de més. El CN Terrassa ha capgirat el marcador amb un parcial de 2 a 0. Un penal transformat per Barroso i un gol de Gutiérrez des dels dos metres a passada de Chico han enfilat l'electrònic fins a un interessant 8 a 7 a menys de quatre minuts per a la conclusió. L'objectiu estava a només un gol, però no s'ha pogut assolir. L'Estrasburg ha reaccionat immediatament i, en només un minut, ha recuperat la iniciativa amb dianes de Babic i Valentino en superioritat numèrica. Alarcón, també en home de més, ha mantingut els egarencs amb opcions. Però Babic, a dos minuts de la botzina, ha sentenciat (9-10).