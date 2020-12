El CD Terrassa entra a la Copa amb Atlètic i Egara

Hockey. Divisió d'Honor masculina

06.12.2020 | 16:15

El CD Terrassa s'ha classificat "in extremis" per a la Copa del Rei de hockey que se celebrarà entre el divendres i el dilluns de la setmana vinent. El sorteig se cel.lebrarà demà dilluns a València. Els de Les Pedritxes van caure per 4 a 1 davant de l'Atlètic al derbi de Can Salas, però necessitaven una doble carambola per acabar vuutens. I s'ha produït aquest diumenge. El Tenis ha perdut a Santander 0-2 davant del Complutense i el Jolaseta ha caigut a casa per 2 a 3 anb el Giner de los Ríos. Club Egara i Atlètic entrearan també al soreig de dilluns, on Club de Campo i Egara aeran caps de sèrie i no es pidran trobar fins a la final.

Aquesta Copa la disputaran sis conjunts catalans (Egara, Atlètic, Polo, Barça, Júnior i CD Terrassa) i dos de madrilenys (Club de Campo i Complutense).